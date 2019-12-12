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HAYVAN HIRSIZLIĞI OPERASYONU!

HAYVAN HIRSIZLIĞI OPERASYONU!

3 tutuklu!

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Hayvan Hırsızlığı soruşturması çerçevesinde yapılan operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı.

Polis, hayvan hırsızlığı soruşturması çerçevesinde dün yaptığı operasyon sonucu 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, geçen ay ve bu ay içerisinde, Akçay, Şahinler, Şirinevler ve Boğazköy’den 6 farklı ağıldan çalınan toplam 100 kuzu ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde bugün operasyon yapıldı.

Operasyon sonucu, ağıllardan çalınan 26 adet kuzu Paşaköy’de Z.Ö.’ye (E-30) ait ağılda tespit edilerek emare olarak alındı.

Z.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö. (E-51) ve S.T. (E-45) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

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