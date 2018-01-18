HEM EHLİYETSİZ HEM DE ALKOLLÜ!

Bahadır AYNA

Lefkoşa Dereboyu Caddesi üzerinde dün saat 20.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre 223 promil alkollü aynı zamanda sürüş ehliyeti olmayan Rıza Teflek sürdüğü NP 887 plakalı aracı ile anayoldan tali yola dikkatsizce dönerken, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Artur Kuvandykov’un sürüdüğü MS 417 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Artur Kuvandykov yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuvandykov’un sol ayağının kırıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Havadis