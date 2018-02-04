HEP YORGUNDU, YOLLARDA CAN VERDİ

İş toplantısı sonrası, Aslanköy-Ulukışla arasında meydana gelen korkunç kazada yaşamını yitiren Gazimağusalı Tolga Özkıraç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yakınlarının feryadı, yürek sızlattı

Sedef BOŞNAK

Uyarı ve önlemlerin yetersiz kaldığı ülkede, iş toplantısı sonrası evine gitmek için çıktığı yolda canından olan yeni evli 27 yaşındaki Gazimağusalı Tolga Özkıraç, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Özkıraç ailesi, Aslanköy-Ulukışla arasında meydana gelen feci kazada kaydettikleri yakınları Tolga Özkıraç’a, hayatlarının en acı vedasını etti.

İki yıllık evli olan Tolga Özkıraç’ın eşi, annesi ve kız kardeşinin feryatları, cenaze törenine katılanların yüreklerini sızlattı.

Evladının bölgede çalışması için verdiği uğraşların sonuçsuz kaldığını içi yana yana feryat eden acılı anne, “Oğlum, niçin seni o saate kadar çalıştırdılar? Mağusa’ya alsınlar dedim, almadılar. Her gece içim yana yana seni bekledim” diye isyan etti.

Tolga’nın ölümüne inanmak istemeyen eşi, annesi ve babası fenalık geçirirken, kardeşi de “Hep yorgundun, ‘çocukları al git, dinleneyim’ derdin. Bizi yalnız bıraktın” diyerek akıttığı gözyaşları sel oldu.

Ölümüyle Gazimağusa’yı yasa boğan Tolga’nın cenaze törenine yüzlerce seveninin yanı sıra bazı siyasi yetkililer de katıldı.

Yakınlarının zor ayakta durduğu törende, sağlık görevlileri de fenalık geçirenlere müdahale etti.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 2 Şubat 2018’de, saat 20.00 sıralarında, Tolga Özçelik kullandığı PA 953 plakalı araçla, Lefkoşa-Mağusa istikametine doğru seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu, aynı istikamette önünde giden Cumali Polat yönetimindeki ND 632 plakalı TIR’a çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpma sonucu, iki araç sıkışmış bir şekilde 100 metre sürüklendikten sonra, yol kenarına savruldu.

Hurdaya dönen ve bir kapısı refüje savrulan PA 953 plakalı araca sıkışan Tolga Özçelik, olay yerine gelen Geçitkale İtfaiye ekibi tarafından güçlükle ağır yaralı vaziyette aracından çıkartıldı.

Tolga Özçelik, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Kıbrıs