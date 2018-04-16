HERKES ŞOKTA!

Merit Lefkoşa Otel’in 14 yıllık personeli, Yiyecek İçecek Müdür Yardımcısı Hikmet Ersoy, 38 yaşında kalbine yenildi

Onur ULAĞ

Merit Lefkoşa Otel’de Yiyecek İçecek Müdür Yardımcısı olan 38 yaşındaki Hikmet Ersoy dün aniden fenalaşarak kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ersoy’un dün arkadaşlarıyla Hamitköy'deki Paintball oyun alanına gittiği, oyun oynadıktan sonra fenalaşarak yere yığıldığı öğrenildi.

Arkadaşlarının 112 Hızır Servis’e haber vermesi üzerine ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ersoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersinli ve bekâr olduğu öğrenilen Ersoy, Merit Otel’in 14 yıllık personeliydi.

Tüm çabalar boş çıktı

Elde edilen bilgilere göre, dün saat 17.50 sıralarında arkadaşlarıyla Hamitköy'deki Paintball oyun alanına giden Hikmet Ersoy, oyun oynadıktan sonra aniden fenalaştı. Arkadaşları 112 Hızır Servis’e haber verirken, ambulansla hastaneye kaldırılan Ersoy’a yolda müdahale yapıldı. Hastane yolunda kalbi duran ve iki kez canlandırılan Ersoy, yine tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ersoy, saat 19. 10 sıralarında yaşamını yitirdi.

Bugün yapılacak otopsinin ardından Ersoy’un cenazesinin memleketi Mersin’e gönderileceği belirtildi.

Lefkoşa Satış ve Pazarlama Sorumlusu Mustafa Binbaşıoğlu’nun zamansız vedasının üzerinden henüz bir hafta geçtikten sonra, bu kez Hikmet Ersoy’un 38 yaşında veda etmesi Merit ailesinde büyük bir üzüntü yarattı.

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