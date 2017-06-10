HIRSIZLIK YAPTIKTAN 3 SAAT SONRA ÖLDÜ!
Ölen arkadaşı ile dizüstü bilgisayar çaldı…
Gamze PİR BAYKUR
Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde faaliyet gösteren “Mobile Store” isimli iş yerinden 26 Mayıs 2016 tarihinde arkadaşı Munashe Sımunyu ile birlikte 1 adet dizüstü bilgisayar sirkat eden D.T.M önceki gün tespit edilerek tutuklandı. “Sirkat” suçundan dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Muudzangerere aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.
Hırsızlık yaptıktan 3 saat sonra suç ortağı trafik kazasında hayatını kaybetti…
Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlının 26 Mayıs 2017 tarihinde saat 20:30’da DAÜ kampüsü içerisinde faaliyet gösteren “Mobile Store” isimli işyerinden arkadaşı Munashe Sımunyu ile birlikte 1 adet dizüstü bilgisayar sirkat ettiğini açıkladı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tahkikat başlatıldığını belirten Ersan, yürütülen ileri soruşturmada zanlının 8 Haziran tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, suç ortağı olan arkadaşının ise 26 Mayıs 2017 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Boru-San Ormanı önünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Ersan, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
3 gün tutuklu kalacak…
Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
Yeni Düzen
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