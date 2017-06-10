HIRSIZLIK YAPTIKTAN 3 SAAT SONRA ÖLDÜ!

Gamze PİR BAYKUR

Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde faaliyet gösteren “Mobile Store” isimli iş yerinden 26 Mayıs 2016 tarihinde arkadaşı Munashe Sımunyu ile birlikte 1 adet dizüstü bilgisayar sirkat eden D.T.M önceki gün tespit edilerek tutuklandı. “Sirkat” suçundan dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Muudzangerere aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Hırsızlık yaptıktan 3 saat sonra suç ortağı trafik kazasında hayatını kaybetti…

Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlının 26 Mayıs 2017 tarihinde saat 20:30’da DAÜ kampüsü içerisinde faaliyet gösteren “Mobile Store” isimli işyerinden arkadaşı Munashe Sımunyu ile birlikte 1 adet dizüstü bilgisayar sirkat ettiğini açıkladı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tahkikat başlatıldığını belirten Ersan, yürütülen ileri soruşturmada zanlının 8 Haziran tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, suç ortağı olan arkadaşının ise 26 Mayıs 2017 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Boru-San Ormanı önünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Ersan, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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