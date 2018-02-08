HÜKÜMET PROGRAMI GÖRÜŞECEK!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Genel Kurul’un gündeminde hükümet programı ve başkanlık divanı seçimi var.

Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurul toplantısında ilk önce özel gündemde yer alan hükümet programına yer verilecek.

Program Meclis kürsüsünden okunarak Genel Kurul’a sunulacak. Hükümet programıyla ilgili görüşmelere, 2 tam gün sonra yani 12 Şubat Pazartesi günü başlanacak.

12 Şubat’taki görüşmeler gece yarısını göstermeden tamamlanırsa, Meclis Genel Kurulu, bir tam gün sonra, yani 14 Şubat Çarşamba günü hükümete güvenoyu verilmesi gündemiyle toplanacak.

Görüşmeler, gece yarısından sonra tamamlanırsa oylama 15 Şubat Perşembe gününe kalacak. Güvenoyunda 26 “evet” aranacak.

BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ… OYLAMA KAPALI YAPILACAK… BAŞKAN VE YARDIMCISI İÇİN İLK 4 TURDA 26 EVET OYU ARANACAK

Hükümet programının okunmasının ardından Başkanlık Divanı seçimine geçilecek.

Başkanlık divanı seçimleri daha önce iki kez ertelenmişti. Ertelemenin biri hükümet henüz oluşmadığı için diğeri ise bu konuda Başsavcılıktan görüş beklendiği için yapılmıştı.

Başsavcılığın Cumhuriyet Meclisi’nin başkanlık divanı seçimi konusunda talep ettiği görüşü bugün iletmesi, bu doğrultuda Meclisi Başkanı’nın, Başkan Yardımcısı’nın, İdare Amiri’nin ve katiplerin yarın seçilmesi bekleniyor.

Başkanlık Divanı seçiminde oylama kapalı yapılacak. Meclis’te grubu bulunan partilerin belirlediği adayların isimleri alınacak ve oy pusuları bu doğrultuda hazırlanacak.

Meclis Başkan ve Yardımcısı için ilk 4 turda “26 evet” oyu aranacak. Bulunmaması halinde 5’inci turda oylamaya katılanların yarısının bir fazlasının olumlu oyu geçerli kabul edilecek.

İdare Amiri ve katipler için yapılacak seçimde oylamaya katılanların yarısının bir fazlasının oyu geçerli olacak. Bu oylamada “26” sayısı aranmayacak.

Başsavcılıktan bugün görüş gelmemesi halinde başkanlık divanı seçimleri ya yine ertelenecek ve grupların belirlediği adaylar Genel Kurul’a sunulacak ve seçime gidilecek.