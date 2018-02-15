Cinsel ilişki fantezisi yaptığı sevgilisini...

Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki kadın, cinsel ilişki oyunu oynadığı sevgilisini öldürdü. Şiddet ve işkenceye dayalı bir fantezi neticesinde ölen sevgilisinden kurtulmak isteyen genç kadın cesedi parçalarına ayırdı.

21 yaşındaki Rus Anastasia Onegina'nın, 24 yaşındaki sevgilisi Dmitry Sinkevich'i yaşadıkları bir cinsel ilişki oyunundan sonra öldürdüğü düşünülüyor. Genç kadın sevgilisinin cesedini parçaladığını kabul etse de öldürdüğü iddiasını reddediyor.

CİNSEL İLİŞKİ OYUNU SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sevgilisine BDSM ve okültizm uyguladığı düşünülen Anastasia, cesedi bulduğunu ve cinayetle suçlanacağından korkarak onu parçaladığını söyledi. Polis raporlarına göre ise 24 yaşındaki adam bir cinsel ilişki oyunu sırasında hayatını kaybetti.

SATANİST PAYLAŞIMLAR YAPIYOLARDI

Çiftin komşuları yerel medyaya verdikleri ifadede çiftin okültizme ve BDSM'e meraklı olduğu ve sosyal medya sayfalarında Satanist görüntüler bulunduğu belirtildi. Komşular çiftin evinden daima çok fazla ses geldiğini söyledi.