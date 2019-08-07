HÜLYA EKER'İN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI...

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da rahatsızlanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servise kaldırılan Girne’de sakin Hülya EKER (K-38) yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “aort damarının yırtılması” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.