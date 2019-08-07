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  3. HÜLYA EKER'İN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI...
HÜLYA EKER'İN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI...

HÜLYA EKER'İN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI...

Elçilikte fenalaşmıştı...

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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da rahatsızlanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servise kaldırılan Girne’de sakin Hülya EKER (K-38) yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “aort damarının yırtılması” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

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