MEHMET ERHAN ŞENOĞLU HAYATINI KAYBETTİ!
Büyükkonuk’ta yüksekten düşerek ağır yaralanan Mehmet Erhan Şenoğlu hayatını kaybetti
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Büyükkonuk’ta yüksekten düşerek ağır yaralanan Mehmet Erhan Şenoğlu hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Büyükkonuk’ta yüksekten düşerek ağır yaralanan Mehmet Erhan Şenoğlu, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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