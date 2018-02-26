Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  3. OTELİN MALZEME DEPOSU KÜL OLDU!
OTELİN MALZEME DEPOSU KÜL OLDU!

OTELİN MALZEME DEPOSU KÜL OLDU!

Cayır cayır yandı!

A+A-

Bahadır AYNA

Bafra bölgesinde bulunan ve  yapımı devam eden Zafer Otel’in malzeme deposu dün akşam saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü ateş aldı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sardı. Deponun içerisindeki inşaat malzemelerinin tamamı yandı. Yangına bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saatin sonunda söndürülen depoda sabah saatlerine kadar soğutma işlemi yapıldı. Yangının akşam saatlerinde meydana gelmesi kimsenin yaralanmamasına neden oldu.

Havadis

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.