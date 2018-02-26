OTELİN MALZEME DEPOSU KÜL OLDU!

Bahadır AYNA

Bafra bölgesinde bulunan ve yapımı devam eden Zafer Otel’in malzeme deposu dün akşam saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü ateş aldı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sardı. Deponun içerisindeki inşaat malzemelerinin tamamı yandı. Yangına bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saatin sonunda söndürülen depoda sabah saatlerine kadar soğutma işlemi yapıldı. Yangının akşam saatlerinde meydana gelmesi kimsenin yaralanmamasına neden oldu.

Havadis