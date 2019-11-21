İHBAR ÜZERİNE YAKALANDILAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine toplam 2 gr 100 mg Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 kişi tutuklandı.

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları bilgi doğrultusunda Mağusa’da toplam 2 gr 100 mg ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu maddeleri tasarruflarında bulunduran İbrahim Turaç, Hasan Güfta ve Hasan Karaoğlan ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Turaç, Güfta ve Karaoğlan aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Birbirlerine verdiler

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 19 Kasım 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı İbrahim Turaç’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve Mağusa’da faaliyet gösteren “Hasan Berber” isimli iş yerinde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün konu iş yerine gidilmesine müteakip zanlı İbrahim Turaç ve konu iş yeri sahibi olan zanlı Hasan Güfta’nın tespit edildiğini belirten Kavaz, zanlı Turaç’ın, polisi görmesi üzerine iş yerine ait mutfak kısmında mini buzluk üzerinde bulunan 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi eli ile yere dökerek yok etmeye çalıştığı esnada makul güç kullanılarak alıkonulduğunu açıkladı. Kavaz, akabinde konu iş yerinde yapılan aramada ise ofis masası üzerinde 100 miligram Sentetik Cannabionoid türü madde bulunduğunu açıkladı. Aynı gün zanlı Turaç’ın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyleyen Kavaz, zanlı Turaç’ın tasarrufunda bulunan konu maddeleri zanlı Hasan Karaoğlan’dan aldığını beyan ettiğini açıkladı. Kavaz, aynı gün zanlı Hasan Karaoğlan’ın da evinde tespit edilerek tutuklandığını belirterek, evinde yapılan aramada komodin çekmecesi içerisinde yarım gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve yine aynı yerde sarma sigara kağıdı içerisinde tütünle karışık yarım gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Kavaz, zanlı Karaoğlan’ın da bir gönüllü ifade vererek zanlı Turaç’a uyuşturucu madde verdiğini kabul ettiğini ve yine tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri 2 gr olarak 1 kişiden aldığını beyan ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Kavaz, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı İbrahim Turaç, Hasan Güfta ve Hasan Karaoğlan’ın tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.