"İLAÇ TEDAVİSİNİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre; Korumalarıyla birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darbettikleri gerekçesiyle hakkında tutukluluk kararı bulunan ancak göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi’nde 5 günden beri gözetim altında tutulan Bulut Akacan, doktorların “Anjiyo” önerisini 2. kez reddetti.

Vaiz: Anjiyo önerisini 2. kez reddetti

Akacan’ın sağlık durumuyla ilgili Yeni Bakış’ın sorularını yanıtlayan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi kardiyoloji bölüm şefi Gülgün Vaiz, iş insanı Bulut Akacan’ın hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle geldiğini ifade ederek, kalp damarlarında darlık olduğuna dair tahlil sonucu olduğunu belirtti. Vaiz, hastanın anjiyoyu reddettiğini belirterek, “hasta hakları gereği hastanın kabul etmediği bir tedaviyi biz hastaya uygulayamayız” diye konuştu. Vaiz, Akacan’a ilaç tedavisi uygulanmakta olduğunu belirterek, tahlil sonuçlarının normale dönmesiyle tekrardan hastayla konuşulup bir yol çizileceğini kaydetti.

“Akacan ile ilgili süreci her gün takip ediyoruz”

Vaiz, şunları söyledi, “Hastanın tedaviyi kabul etmeme hakkı var. Bilinci açık bir hastanın istemediği bir tedaviyi biz hastaya uygulayamayız. Göğüs ağrısı şikayetiyle gelen her hastaya mutlaka anjiyo yapmak isteriz. Net olarak hastanın durumunu bize gösteren anjiyodur. Her hastaya olduğu gibi bu hastaya da anjiyo önerdik. Ancak hasta kabul etmedi. Bu gibi durumlarla hekim olarak karşılaşıyoruz. Bizler hekim olarak risklerini her zaman anlatırız. Başka hastalarımızda da böyle durumlar oluyor. Hasta riskini kabul ediyorum diyor. İlaç tedavisi veriyoruz, sonunda da hastayı taburcu ediyoruz. Bulut Akacan ile ilgili kalp testleriyle ilgili süreci her gün takip ediyoruz. Test sonuçlarına göre hastayı yönlendiriyoruz.”

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Bu arada, Bulut Akacan ve 2 koruması hakkında mahkemenin verdiği 3 günlük tutukluluk kararı bugün tamamlanıyor. Akacan ile korumalarının bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılması bekleniyor. Mahkemenin Bulut Akacan ve 2 korumasının tutukluluk sürelerini uzatacağı veya tazminata mı bağlayacağı ise merak konusu.