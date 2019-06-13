İLK GÖRÜŞME BUGÜN
İlk görüşmesini bugün yapıyor.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin kurulmasının ardından Başbakan Ersin Tatar ile ilk görüşmesini bugün yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar’ı bugün saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.
Etiketler : Mustafa Akıncı, hükümet, Ersin Tatar, ilk görüşme
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