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İLK GÖRÜŞME BUGÜN

İLK GÖRÜŞME BUGÜN

İlk görüşmesini bugün yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin kurulmasının ardından Başbakan Ersin Tatar ile ilk görüşmesini bugün yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar’ı bugün saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.
 

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