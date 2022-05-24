IMF'den korkutan uyarı

Davos'ta konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınavıyla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarında konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna’daki sorunun ‘hayatları mahvettiğini, büyümeyi aşağı ve enflasyonu yukarı çektiğini’ belirtti.

IMF başkanı Davos’taki WEF toplantılarının başlangıcında konuşarak, küresel ekonominin ikinci dünya savaşından bu yana en büyük sınavla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

KÜRESEL EKONOMİ SORUNLARLA BOĞUŞUYOR

Ekonomistler, Çin üretiminin koronavirüsle savaşırken keskin bir şekilde düşmesi, Avrupa’nın enflasyondan muzdarip olması, ABD’nin para politikasını sıkılaştırması ve gelişmekte olan pazarların gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalmasıyla dünyanın bir durgunluğa doğru kaymasından endişe duyuyor. Georgieva ise bu sorunların küresel ekonomi için büyük tehdit olduğu görüşünde.

Georgieva, tüm ülkeleri ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya, borç sıkıntısı çeken ülkelere yardım etmeye ve sınır ötesi ödeme sistemlerini modernize etmeye çağırarak, yıkıcı parçalanma biçimlerinin kısa vadeli çözümleri olmadığını belirtti.

Georgieva, ülkeleri “dünyayı daha fakir ve daha tehlikeli hale getirecek jeo-ekonomik güçlere teslim olmamaya” çağırdı. Çağrı, dondurulan Rus varlıklarıyla finanse edilmesi planlanan ‘Ukrayna’ya yeniden yapılanma destek paketi’ gündemdeyken geldi.

UKRAYNA TAZMİNAT İSTİYOR

Financial Times’a konuşan Ukrayna eski maliye bakanı Natalie Jaresko, dünyanın Ukrayna’nın yeniden yapılanma fikirlerini desteklemesi gerektiğini belirterek “Putin hepimize saldırdı” dedi.

2014-16 yıllarında Kiev’de maliye bakanlığı yapan ABD doğumlu Jaresko, dünyadaki herkesin Rusya’nın işgalinin ekonomik etkilerini yakında hissedeceği konusunda uyardı. Jaresko, “Gıda krizi yaşayan en yoksul ülkelerin ve petrol ve gaz fiyatlarından etkilenenler ve iklim değişikliğini durdurmak isteyenlerin Ukrayna’nın galip gelmesine ihtiyacı var” dedi.

Jaresko, “Önemli mesele, ABD ve AB’yi, savaş için tazminat aramanın yanı sıra dondurulan Rus varlıklarına el koymaya ikna etmek. Bunun tam olarak yasal olmadığını biliyorum, ancak süreci şimdi başlatmamız gerekiyor” dedi.

sözcü.com.tr