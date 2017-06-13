İNGİLİZ ÜSLERİNDE BOMBA PATLADI!
Şok!
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Polis, bu sabah erken saatlerde Dikelya’da İngiliz Sovereign Base Area (SBA) girişinde bir patlama meydana geldiğini ve bir polis memurunun yaralandığını duyurdu.
Rum Devlet radyosuna göre, olay motosiklet üzerindeki bir adamın üssün girişine yaklaştığını ve bir patlayıcı atarak kaçtığını açıkladı. Patlama nedeniyle bir polis subayı yaralandı.
Polis, bu sabah erken saatlerde Dikelya’da İngiliz Sovereign Base Area (SBA) girişinde bir patlama meydana geldiğini ve bir polis memurunun yaralandığını duyurdu. Rum Devlet radyosuna göre, olay motosiklet üzerindeki bir adamın üssün girişine yaklaştığını ve bir patlayıcı atarak kaçtığını açıkladı. Patlama nedeniyle bir polis subayı yaralandı.
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Etiketler : Dikelya, Sovereign Base Area, patlama
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