İNŞAAT YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI!

Lefkoşa’da önceki gün bir inşaattan düşerek ölen 40 yaşındaki Doğan Turan'ın ölümünden sorumlu olarak görülen, inşaatın taşeronu Cengiz Topel Konaklı tutuklandı. Polis, ölümle ilgili soruşturmayı sürdürürken, zanlı Konaklı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Şerif Avcil olayla ilgili bulguları aktardı. Avcil, Küçük Kaymaklı bölgesinde yapımı devam eden inşaatın beşinci katına iş görüşmesine giden Doğan Turan’ın, taşeron tarafından gerekli emniyet alınmadığından dolayı 15.90 metre yüksekliğindeki havalandırma deliğinden yere düştüğünü, boynundan ve sırtından aldığı kırıklar nedeni ile iç kanama sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, suçlu görülen taşeron zanlı Cengiz Topel Konaklı'nın tutuklandığını ifade etti. Çalışma Dairesi’nden yapılan tahkikat sonucunda inşatta gerekli ihmal ve tedbirlerin alınmadığını belirlediklerini kaydeden polis, olayın iş kazası sınırına girip girmediğinin henüz kesin olmadığını ancak İş Yasası’na aykırı hususlar sonucu zanlının suçlu olabileceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Star Kıbrıs