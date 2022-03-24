İnsan kanında ilk kez mikroplastik bulundu

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, mikroplastik parçacıkları vücutta dolaşarak organlara yerleşebiliyor

Hollanda’daki Amsterdam Vrije Üniversitesi’nden araştırmacıların ortaya koyduğu veriler, korkutucu bir nitelik taşıyor. Mikroplastik kirliliğini ilk kez insan kanında tespit eden araştırmacılar, test edilen insanların neredeyse %80’inde mikroplastik parçacıkları buldu.

Bilim insanları, tümü sağlıklı yetişkinler olan 22 anonim bağışçıdan alınan kan örneklerini analiz etti ve 17 tanesinde plastik parçacıklar buldu. Örnekler, yaygın olarak içecek şişelerinde kullanılan PET plastik ve gıdayla diğer ürünleri paketlemek için kullanılan polistiren içeriyordu.

Alınan kan örneklerinin dörtte birinde de, plastik taşıma torbalarının yapıldığı polietilen bulundu. Toplamda %80’e yakın bir oranla katılımcıların kanında mikroplastik parçaları çıktı. Araştırma, Environment International dergisinde yayınlandı.

“ENDİŞELENMENİZ MANTIKLI”

Amsterdam Vrije Üniversitesi Ekotoksikoloji Profesörü Dick Vethaak, Guardian’a yaptığı açıklamada, “Çalışmamız, kanımızda polimer parçacıklarına sahip olduğumuzun ilk göstergesi, açıkçası çığır açan bir sonuç. Ancak araştırmayı genişletmeli ve numune boyutlarını, değerlendirilen polimer sayısı gibi verileri artırmalıyız,” dedi.

“Endişelenmek kesinlikle mantıklı. Parçacıklar orada ve vücut içerisinde taşınıyor. Önceki çalışmalarda, bebeklerin dışkısında yetişkinlere göre 10 kat daha fazla mikroplastik olduğu ortaya çıkmıştı. Plastik şişe ile beslenen bebekler, günde milyonlarca mikroplastik parçacığı yutuyor. Genel olarak bebeklerin ve küçük çocukların kimyasallara ve partiküllere maruz kalmaya karşı daha savunmasız olduklarını da biliyoruz. Bu da beni çok endişelendiriyor” diye ekledi.

Bu verilerin sağlık üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar vermesinden ve bu parçacıkların vücuda girdiği her yıl milyonlarca erken ölüme neden olmasından endişe duyuyor.

sözcü.com.tr