İnternet, evliliği bitiriyor!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yaptığı araştırmaya göre, boşanma ve aldatmaların çoğunda sosyal medya büyük rol oynuyor

Sosyal medya yüzünden boşanmaların çoğaldığı, yapılan bir anketle ortaya çıktı. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin hazırladığı, 36 boşanma avukatı ve internet üzerinden 278 kişinin katıldığı ankete göre, her 10 kişiden altısı, sevgilisi veya eşinin internette ne yaptığını kontrol ediyor. Bu durumun ise ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini söyleniyor.

‘Son beş yılda Türkiye’de boşanmalara etki eden faktör olarak yeni medya teknolojileri ve sosyal medya’ başlıklı araştırmada, insanların yüzde 70.9’u, sevgilisinin ya da eşinin, eskiden birlikte olduğu kişilerle internetten görüşmesini olumlu karşılamıyor. Yüzde 48’lik bir dilim ise aldatma ve boşanmaların internet nedeniyle arttığını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 51’i ise internetin aldatmalara ortam hazırladığını düşünüyor. Dr. Gül Esra Atalay, “Görüşmeler, sosyal medyanın evliliklere olumsuz etkilerinin, ön gördüğümüzün çok ötesinde olduğunu gösterdi” dedi.