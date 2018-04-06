İŞ KAZASI!

Gönyeli’de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 5.4.2018 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gönyeli’de Ümit Sokak üzerinde, Arabacıoğlu İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan bir inşaatın üçüncü katında çalışmakta olan Pakistan uyruklu İkram Ulhag (E-30), kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattan aşağıya düştü.

Olayda ağır yaralanan İkram Ulhag kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.