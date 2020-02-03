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İŞ KAZASI GEÇİRENLERE GELİR ARTIŞI!

İŞ KAZASI GEÇİRENLERE GELİR ARTIŞI!

Bakanlar Kurulu kararına göre;

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İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara artış veriliyor. Bakanlar Kurulu kararına göre bu kapsamdaki kişilere 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 4.09 artış verildi.

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