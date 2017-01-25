SUÇUNU KABUL ETTİ!

Elmas TOKAY

Girne’de 2016 yılı Aralık ayı içerisinde suç ortağı Mehmet Ayık ile birlikte bir eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen ve polis tarafından aranan Gökhan Baş, önceki akşam Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi’nin operasyonuyla yakalandı. Mehmet Ayık’ın ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Polise işlediği suçu itiraf eden Baş, dün mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 günlük tutukluluk emri alındı.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, iddia makamı, Girne Adli Şube’de görevli Polis Memuru Hüseyin Soyel’i tanık olarak dinletti.

Soyel, zanlı Gökhan Baş’ın “ev açma” ve “sirkat” suçlarından methaldar olduğunu kaydetti.

Soyel, zanlının suç ortağıyla birlikte 2016 yılı Aralık ayında, zeytinlikte Y. K.’ye ait evden, bir adet 55 inç, bir adet 50 inç, bir adet 40 inç Samsung marka Led televizyonları, bir adet içerisinde ziynet eşyaları ve nakit para olan elektronik çelik kasayı, 2 şişe içki ve bir çift ayakkabı sirkat ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Başlatılan soruşturma neticesinde zanlının önceki akşam kaldığı pansiyonda Girne CÖŞ tarafından yakalandığını kaydeden Soyel, zanlının suç ortağının ise 24 Aralık 2016 tarihinde yurt dışına çıktığının öğrenildiğini kaydetti.

Soyel, zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Bu aşamada soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler olduğunu ve zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ifade eden Soyel, zanlının 3gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için talep edilen 3 günlük tutukluluk emrine onay verdi.

Kıbrıs