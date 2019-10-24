İŞTE DOLARIN FAİZ KARARINA İLK TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından dolar/TL yönünü aşağı doğru çevirerek 5,72 seviyelerine kadar gerilemişti. Dolar TL bu sabah ise 5.77 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Dolar, Merkez Bankası'nın beklentileri aşan faiz indirimi sonrası 5.75 seviyesinde bulunuyor.

Dolarda dalgalanmalar devam ediyor. Piyasalarda anlaşmaların sahadaki etkisi yani jeopolitik gelişmeler takip edilmeye devam edilirken, TCMB politika faizinde 250 baz puan indirime giderek faizi 14.00 seviyesine çekti.

Dolar/TL saat 14.18’de 5.7543/5.7572 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında Brexit süreci endişesi ile ilgili sert satış baskısı yaşanırken TL açık ara benzer para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

İŞLEMCİLER: TL’DE BASKI YARATAN PPK KALDI

İşlemciler jeopolitik tansiyonun sahaya da tam olarak yansımasının takip edileceğini belirtiyor.

Analistler son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ve bu havanın toplantıya kadar devam etmesinin ise yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtiyordu.

Reuters anketinde Ekim ayına yönelik tahmin veren 20 katılımcının 10’u 100 baz puan, beş katılımcı 150 baz puan, bir katılımcı 75 baz puan, bir katılımcı 125 baz puan, bir katılımcı 200 baz puan indirim beklerken, iki katılımcı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.