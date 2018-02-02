İŞTE YENİ BAKANLAR!
İşte yeni kabine ve bakanların isimleri
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında kurulan 4’lü koalisyon hükümetinin kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuluyor
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu amaçla bugün saat 09.00’da Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi.Yeni kabine daha sonra Meclis’in bilgisine getirilecek.
Meclis Genel Kurulu bu amaçla bugün saat 13.00’te toplanacak.
Başbakanlık’ta devir teslim töreni de bugün yapılacak ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakanlık görevini, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den saat 14.00’te devralacak.Diğer bakanlıklarda da bugün devir teslim törenleri yapılacak.
İŞTE KABİNE:
Başbakan Tufan Erhürman
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
Maliye Bakanı Serdar Denktaş
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan
Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit
Ekonomi Bakanı Özdil Nami
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ağaoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali
Sağlık Bakanı Filiz Besim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler
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