İŞTE YENİ BAKANLAR!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında kurulan 4’lü koalisyon hükümetinin kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuluyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu amaçla bugün saat 09.00’da Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi.Yeni kabine daha sonra Meclis’in bilgisine getirilecek.

Meclis Genel Kurulu bu amaçla bugün saat 13.00’te toplanacak.

Başbakanlık’ta devir teslim töreni de bugün yapılacak ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakanlık görevini, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den saat 14.00’te devralacak.Diğer bakanlıklarda da bugün devir teslim törenleri yapılacak.

İŞTE KABİNE:

Başbakan Tufan Erhürman

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

Maliye Bakanı Serdar Denktaş

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit

Ekonomi Bakanı Özdil Nami

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ağaoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali

Sağlık Bakanı Filiz Besim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler