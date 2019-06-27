Kabusa dönüşen sivilcelerden kurtulmak kolay!

Sırtta çıkan sivilceler neden olur? Sırtta sivilce çıkmasını önlemek için öneriler

Sivilceler yalnızca yüz bölgesinde değil sırt, göğüs ve omuzlarda da oluşmaktadır. Rahatsızlık verici bu durum bazen ağrılı bile olabilir. Vücudun fazla yağ ürettiği dönemlerde sıklıkla oluşabilen sırtta oluşan sivilceler bazı hastalıklarında habercisi de olabilir. Peki sırtta çıkan sivilceler neden olur?

Genelde akne problemi olanların %92'sini kaplayan bölümünde daha çok yüz sivilceleri oluşurken %60'ında sırt ve göğüs bölgesinde sivilceler oluşabilir. Sırtında ve göğüs bölgesinde sivilce olan kişilerin akne oluşumuna daha yatkın ve şiddetli sivilcelenme ihtimali yüksektir. Yüzümüzde tıpkı sırtımız gibi yağlı bir madde olan sebumu salgılayan çok sayıda yağ bezeleri ile doludur. Sebum, ölü cilt hücreleri ve bakterilerle birlikte sırttaki kıl köklerinde birikebilir ve o bölgeyi tıkayabilir ve bu şekilde sivilce oluşumuna olanak sağlar. Sivilcelerin ne zaman çıkacağını tahmin edemeyiz ama çıkmaması adına önlemler alabiliriz. Bunlardan bahsetmek gerekirse;

SIRTTA SİVİLCE ÇIKMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

BAZI İLAÇLARDAN UZAK DURMAK

Bazı ilaçların yan etkileri maalesef tüylenme ve sivilcelenmeleri tetikler. Bu nedenle hayati önem taşımayan ilaçları yaşamımızdan çıkarmak çok daha iyi olacaktır.

YAĞ ORANI YÜKSEK CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURMAK

Güneş ve masaj kremleri hatta kullandığınız cilt bakım kremlerinin yağ oranının düşük olmasına özen göstermekte fayda vardır. Cildiniz için yağ oranı kısıtlı kremler ve losyonlar kullanmak sivilce oluşumunu engellemenize yardımcı olabilir.

SIRTTAKİ YÜKÜ AZALTMAK

Kullanımı son derece rahat olsa da sırt çantalarını kullanmak yerine farklı stillerde çantalar kullanmak sırtınızdaki baskıyı azaltmaya yardımcı olacaktır. Sırttaki sürtünmeyi ve tahrişi önlemek adına sırtınıza baskı yapacak şeylerden kaçınılmalı mümkün olduğu kadar pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.

SIRTI KESELEMEK

Yağ oranı düşük sabunlarla vücudu keselemek cildin derinlemesine temizlenmesine ve sivilcelerin kurumasına yardımcı olabilir.

SIRTINIZDAKİ SİVİLCELERDEN KURTULMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

SİRKE: Bir bardak suya 2 yemek kaşığı sirke ilave edin ve sırtınıza bu karışımı masaj yaparak yedirin. 15 dakika sonra durulayın. Bu karışımı sivilceler geçene kadar haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI: bir parça pamuğu 2-3 damla çay ağacı yağını damlatıp sivilcelerinize sürün. 15 dakika sonra yıkayın fakat hassas bir cilt tipine sahipseniz çay ağacı yağını su ile karıştırabilirsiniz yani 2 damla çay ağacı yağına 6 damla su ilave ederek kullanabilirsiniz.