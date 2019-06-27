Sahada rakip, evde sevgili…

Kadınlar Dünya Şampiyonası, bir futbol ziyafeti sunmasının yanında harika hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Bu hikayelerden biri de İsveç ve Danimarka milli takımlarında forma giyen iki futbolcu hakkında.

Zaman zaman sahada rakip olan İsveçli Magdalena Eriksson ve Danimarkalı Pernille Harder, aynı evi paylaşan iki sevgili. Harder, Danimarka Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edemediği için İsveç forması ile maçları izleyerek kız arkadaşına destek veriyor. İsveç’in Dünya Kupası son 16 turunda Kanada’yı 1-0’lık skorla elediği maç sonrası Danimarkalı Pernille Harder, İsveç forması üzerinde iken Eriksson’u bir öpücük ile tebrik etti. Viral hale gelen bu görüntünün ardında çarpıcı bir detay daha yatıyor: Danimarka İsveç’e yenildiği için Dünya Kupası’na gidememişti ve Danimarka’yı üzen golü de Eriksson kaydetmişti.

İki kadın oyuncu, milli takımlar dışında da kendi kulüp takımlarında da defalarca rakip olarak karşı karşıya gelmişti. İkili en son Chelsea ve Wolfsburg forması giyerken Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde karşılıklı mücadele etmişti.

İsveç çeyrek finalde güçlü Almanya ile karşılaşacak. Hikayenin bir başka ilginç tarafı da dünyanın en iyi kadın futbolcularından biri olarak kabul edilen ama (Eriksson sayesinde) Dünya Kupası’nda izleyemediğimiz Harder’ın daha önce Danimarka formasıyla Almanya’ya karşı galibiyet alması. Eriksson, sevgilisi Harder’ın kritik çeyrek final öncesi çok iyi tanıdığı Almanya hakkında kendisine taktikler verdiğini söylüyor. İki oyuncu da evde sürekli futbol konuştuklarını ifade ediyor.

‘Burada olması benim için çok kıymetli. Bir taraftar gibi bunu benimle omuzlaması çok önemli. O da benimle birlikte çeyrek finalde.’

İsveç-Almanya karşılaşması 29 Haziran cumartesi günü oynanacak.