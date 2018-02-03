KAÇAK ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Lefkoşa’da 31 Ocak tarihinde meydana gelen ölümlü iş kazasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı, gerçek aydınlandı.

İnşaattan düşerek hayatını kaybeden Doğan Turan’ın inşaattan düşerek ölen Doğan Turan'ın konu inşaata iş bulmak amacı ile bulunmadığı, orada 3 gündür kaçak olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Turan’ın ölümünden sorumlu olarak görülen konu inşaatın taşeronu C.T.K ile polise yalan beyanda bulunan konu inşaatın çalışanları M.D, İ.D ve Y.Ç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Öte yandan ölümlü iş kazasının yaşandığı inşaatın girişlerine güvenlik şeridi çekildiği, inşaatın durduğu da görüldü.

3 gündür orada çalışıyordu…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Şerif Avcil olayla ilgili bulguları aktardı. Avcil huzurda bulunan zanlı C.T.K’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yapını üstlendiği White Lotus isimli inşaatın beşinci katında kaçak olarak çalışan Doğan Turan'ın tedbirsizlik sonucu başkasının ölümüne sebep olma suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis zanlının ilk verdiği ifadede maktulün olay günü konu inşaata iş talebi ile geldiğini belirttiğini ancak daha sonra yapılan ileri soruşturmada verdiği ifadede 3 günlük çalışan olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Çalışanlar ‘Yalan beyan’dan tutuklandı

Polis çavuşu Avcil konu inşaatta polisin tahkikat yaptığı sırada orada çalışmakta bulunan zanlılar M.D, İ.D ve Y.Ç’nin polise yaptıkları beyanlarda maktul Turan’ın orada çalıştığını bildikleri halde çalışmadığı yönünde beyanda bulunduğunu belirterek polise yalan beyanda bulunma suçunu işlediklerini de aktardı. Şerif Avcil mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı C.T.K aleyhine tedbirsizlik sonucu başkasının ölümüne sebep olma davası getirildiğini, diğer zanlıların aleyhine ise amme fesatçılığı davası getirildiğini ve tümünün de suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis yapılan beyanlar ışığında tüm zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tüm zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlı C.T.K’nın ise KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yenidüzen