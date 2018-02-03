KADINA YUMRUK ATIP, ÇANTASINI ÇALDI

Emine UYSAL

Lefkoşa’da 27 Ocak’ta park ettiği arabasında oturan kadın sürücüye yumruk atarak çantasını çalan Ümit Yıldırım isimli zanlı önceki akşam yakalandı.

Büşra Yüksel isimli kadın sürücüyü hem yumruklayan hem de çantasını çalan Ümit Yıldırım’ın, çaldığı çantanın içindekileri beğenmeyince olayın gerçekleştiği yerin 100 metre ilerisinde bir yere attı belirlendi. Yıldırım, dün ‘soygun’ suçlamasıyla Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak aleyhine üç günlük tutukluluk emri alındı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Aysın Bilgin, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis çavuşu Ahmet Kavan’ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Kavan, zanlı Ümit Yıldırım’ın 27.01.2018 tarihinde, saat 00.10 raddelerinde Lefkoşa’da Tuna Sokak üzerinde, park bulunan CF 779 plakalı salon aracın şoför koltuğunda oturmakta olan Lefkoşa’da sakin Büşra Yüksel’i ciddi şekilde darp edip toplam 400 Türk Lirası değerinde muhtelif giyim, parmüferi ve makyaj malzemesini sirkat ederek soygun suçu işlemekle methaldar olduğunu kaydetti.

Polis çavuşu Ahmet Kavan, zanlının olay yerinden kaçtığını ve sirkat edilen çanta ile içerisinde bulunan malzemelerin olay mahallinden yaklaşık 100 metre uzakta bulunup emare alındığını belirtti.

Olay mahalli ve çevresinde geniş çaplı soruşturma başlatılarak bölgedeki görgü tanıkları ile kamera görüntülerinin incelendiğine vurgu yapan Kavan, zanlının önceki gün akşam saatlerinde Lefkoşa’da Kumsal bölgesinde tespit edilip, Lefkoşa Adli Şube’ye sevk edildiğini söyledi.

Kavan, zanlının sorgusu esnasında işlemiş olduğu suçu itiraf ederek mesele ile ilgili polise gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğine ve meselede görgü tanığı olan bazı şahıslara ulaşılıp ifadelerinin alınması gerektiğine değinen Kavan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs