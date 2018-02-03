UMMAK’IN ÖLÜMÜ YENİDEN İNCELENİYOR

Üç yıl önce, Geçitkale’de ileriye atılan TIR’ın elektrik direğine çarpan kapısı ile kabini arasında sıkışarak can veren Arif Ummak’ın ölümü, mahkeme emri gereği yeniden araştırılıyor

Sedef BOŞNAK

Geçitkale’de, 2015 yılının Aralık ayında, ileriye atılan TIR’ın elektrik direğine çarpan kapısı ile araç kabini arasına sıkışarak feci şekilde can veren Arif Ummak ile ilgili, mahkeme emri gereği yeniden tahkikat başlatıldı.

Arif Ummak’ın kendi dikkatsizliği sonucu kendi ölümüne sebebiyet verdiği yönünde tamamlanan tahkikat, Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu’nun “eksiklik ve çelişkiler var” bulgusundan sonra üç yıl sonra yeniden yapılıyor.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Polis Amirliği’nde görevli Müfettiş Hilmi Sonoğlu tarafından yürütülecek olan tahkikatta, dün, bahse konu JD 045 plakalı TIR, Geçitkale’de bulunan polis karakolu avlusunda, Türkiye’den gelen bir uzman tarafından incelendi.

Bir süredir, karakol avlusunda bekletilen TIR’da yapılan gerekli incelemeler sonucu hazırlanan rapora göre tahkikata yön verileceği belirtildi.

“İhtimal ve şüphe mevcut”

Baktığı ölüm tahkikatında, hemşirelik okulu öğrencisi olup yarı zamanlı olarak çalışan Arif Ummak’ın ölümünde, başka şahıs veya şahısların, kast, ihmal veya fiillerinin etken olabileceği inancına varan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, “İhtimal ve şüphe mevcuttur. Ancak net olarak bir kişiyi işaret etmem mümkün değildir. Bu yönde huzurumda yeterli şahadet yoktur” demişti.

Ayşen Toroslu, yeterli sebebin var olduğu bu şüphesi üzerine, saptanamayan, aleyhinde cezai kovuşturma başlatılması gereken kişi veya kişilerin tespiti için, ileri tahkikat yapılması yönünde karara varmış ve huzurundaki dosyanın, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne gönderilmesine emir vermişti.

Kıbrıs