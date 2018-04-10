KAÇAK SURİYELİLER GERİ GÖNDERİLDİ!

Beş Suriyeliyi gizlice KKTC’ye sokmaya çalışan 50 yaşındaki Selim Sağlam, teminata bağlandı

Devrim DEMİR

Yorulmaz Nakliyat Şirketi’ne ait 34 VV 079 plakalı TIR aracın dorsesine KKTC’ye yasal olmayan yollardan 5 Suriye vatandaşını gizlice ülkeye sokmaya çalışırken gümrük memuruna yakalanan Selim Sağlam aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde işlediği suçu kabul etmeyen Sağlam, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Suriye uyruklu 17 yaşında W.K., 19 yaşında D.A., 18 yaşında O.A., 22 yaşında K.A., ve 19 yaşında A.A., yapılan işlemlerin ardından ülkeden ihraç edildi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Selim Sağlam’ın davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 2 bin TL nakdi, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Sağlam aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Selim Sağlam’ın “KKTC’ye izinsiz giriş yapmak” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Yağız Kol, zanlının kullanımındaki 34 VV 079 plakalı TIR’ın 5 Nisan tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada gümrük memurları tarafından kontrol edilen TIR’dan dorseye gizlenmiş Suriye vatandaşı 5 kişinin tespit edildiğini söyledi.

Kol, yapılan sorgulamanın ardından şoför Selim Sağlam’ın tutuklandığını TIR’ın emare alındığını belirtti.

Yapılan sorgulamanın ardından, Sağlam’ın suçlarını kabul etmediğini ifade eden Kol soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Havadis