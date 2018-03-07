KADIN VEKİLLERDEN 8 MART MESAJI

Cumhuriyet Meclisi’nin kadın vekilleri 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü nedeniyle ortak bir basın açıklaması yaptı.

Ortak Açıklamada, 7 Ocak 2018’de gerçekleşen genel seçimler ile birlikte ülke siyasi tarihi açısından bir ilkin gerçekleştiği ve meclisteki kadın temsiliyet oranının yüze 18’e yükseldiği anımsatıldı.

Açıklamada, Siyasal Partiler yasasında yapılan ve aday listelerinde yüzde 30 oranında cinsiyet kotası uygulanmasını öngören tadilat başta olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yıllardır verilen mücadelenin ülke demokrasisi açısından önemli bir kazanım olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, başka konulardaki siyasi farklılıklar saklı kalmakla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliğinin partiler üstü bir mesele olduğu bilinciyle hareket edildiği ifade edildi.

Ortak Basın Açıklamasında, “Bu yüzdendir ki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ülkemizdeki tüm kadınların verdiği eşitlik, demokrasi ve adalet mücadelesini selamlarız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin teşkilatlanması, insan ticareti ve kaçakçılığı ile seks köleliğinin ortadan kaldırılması gibi daha bir çok konuda ortak akıl üreterek, birlikte çaba gösterileceği teyid edildi.