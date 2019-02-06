KADINLAR DİKKAT!

Premenstrüel sendrom (PMS) nedir? Premenstrüel sendrom nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Doğum sonrası depresyon veya bipolar bozukluk gibi bir depresyon, aile içi şiddet, madde bağımlılığı, ve fiziksel travma gibi nedenlerle ortaya çıkabilen Premenstrüel sendrom (PMS) nedir? Premenstrüel sendrom nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Hemen hemen her kadında adet öncesi dönemde yorgunluk, sinirlilik, aşırı yeme isteği ve depresyon gibi belirtiler görülen Premenstrüel sendrom (PMS) nedir? Premenstrüel sendrom nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

PREMENSTRUAL SENDROM NEDİR?

Premenstrüel sendrom (PMS), adet döngüsünün belirli günlerinde, genellikle sadece adetlerinden önce, kadının duygularını, fiziksel sağlığını ve davranışını etkileyen bir durumdur.

Premenstrüel sendromun (PMS) ruh hali değişiklikleri, hassas göğüsler, aşırı yemek isteği, yorgunluk, sinirlilik ve depresyon gibi çok çeşitli belirti ve semptomları vardır. Adet gören her dört kadından 3’ünün bir tür premenstrüel sendrom yaşadığı tahmin edilmektedir.

Belirtiler tahmin edilebilir bir düzende tekrarlama eğilimindedir. Ancak, premenstrüel sendromla yaşadığınız fiziksel ve duygusal değişimler yoğunluğa kadar gözle görülür bir şekilde değişebilir.

PMS semptomları menstrüasyondan (adet) 5 ila 11 gün önce başlar ve menstrüasyon başladığında tipik olarak geçer. PMS’nin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, birçok araştırmacı, adet döngüsünün başlangıcında hem seks hormonu hem de serotonin düzeyindeki bir değişiklikle ilgili olduğuna inanmaktadır.

PREMENSTRUAL SENDROM BELİRTİLERİ

Premenstrüel sendrom için potansiyel belirti ve semptomların listesi uzundur, ancak çoğu kadın bu problemlerin sadece birkaçını yaşamaktadır.

Duygusal ve davranışsal belirti ve bulgular

– Gerginlik veya kaygı

– Depresyon hali

– Ağlama krizleri

– Ruh halinde değişiklikler ve sinirlilik veya öfke

– İştah değişiklikleri ve aşırı yiyecek istekleri

– Uykuya dalmakta sorun (uykusuzluk)

– Sosyal geri çekilme

– Konsantrasyonda zayıflama

– Libido değişikliği

Fiziksel belirti ve semptomlar

– Eklem veya kas ağrısı

– Baş ağrısı

– Yorgunluk

– Sıvı tutulmasına bağlı kilo alımı

– Karın şişkinliği

– Göğüslerde hassasiyet

– Akne (Sivilce) artışı

– Kabızlık veya ishal

– Alkol intoleransı (tahammülsüzlük)

Bazıları için, fiziksel acı ve duygusal stres günlük yaşamlarını etkileyecek kadar şiddetlidir. Belirti ciddiyetine bakılmaksızın, çoğu kadın için adet döneminin başlamasından sonraki dört gün içinde belirti ve semptomlar genellikle kaybolur.

Fakat premenstrüel sendromlu az sayıda kadın, her ay semptomları yeniden yaşamaktadır. Bu PMS formuna adet öncesi disforik bozukluk (PMDD) denir.

PMDD belirti ve semptomları arasında depresyon, duygudurum dalgalanmaları, öfke, anksiyete, bunalmış hissetme, konsantre olma zorluğu, sinirlilik ve gerginlik sayılabilir.

PREMENSTRUAL SENDROM NEDENLERİ

Tam olarak premenstrüel sendroma neyin neden olduğu bilinmemektedir, ancak duruma birkaç faktör katkıda bulunabilir:

Hormonlardaki döngüsel değişiklikler

Premenstrüel sendromun belirti ve semptomları hormonal dalgalanmalarla değişmekte, gebelik ve menopoz ile birlikte kaybolmaktadır.

Beyindeki kimyasal değişiklikler

Ruh hallerinde çok önemli bir rol oynadığı düşünülen bir beyin kimyasalı (nörotransmiter) olan serotoninin dalgalanmaları, PMS semptomlarını tetikleyebilir. Yetersiz miktarda serotonin, adet öncesi depresyonun yanı sıra yorgunluk, aşırı yiyecek istekleri ve uyku problemlerine katkıda bulunabilir.

Depresyon

Ciddi premenstrüel sendromlu bazı kadınlarda tanı konmamış depresyon vardır, ancak tek başına depresyon tüm belirtilere neden olmaz.

PREMENSTRUAL SENDROM TEDAVİSİ

Permenstruel sendromun nedeni tam bilinmediğinden kesin olarak tedavisi de yoktur. Birçok kadın için yaşam tarzı değişiklikleri, PMS semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak belirtilerinizin ciddiyetine bağlı olarak, doktorunuz adet öncesi sendromu için bir veya daha fazla ilaç verebilir.

İlaçların semptomları hafifletmedeki başarısı kadınlar arasında değişmektedir.

Belirtileri hafif ya da orta şiddette olan hastalar ilaç tedavisi dışında alınabilecek önlemlerden iyi fayda görebilirler. PMS nedeniyle kadın günlük işlerini yapamayacak duruma gelmişse, sosyal ilişkilerinde problemler ortaya çıkıyorsa, intihar girişimi, açık saldırganlık gibi psikiyatrik belirtiler ortaya çıkıyorsa ilaçla tedavi uygulanır.

Hormonal doğum kontrolü

PMS’in fiziksel semptomlarına yardımcı olabilir, ancak diğer semptomları daha da kötüleştirebilir. Belirtilerinize yardımcı olacak bir tane bulamadan önce birkaç farklı doğum kontrol türünü denemeniz gerekebilir.

Antidepresanlar

Diğer ilaçlar yardımcı olmadığında bazı kadınlar için PMS’nin duygusal semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri veya SSRI’lar, PMS tedavisinde kullanılan en yaygın antidepresan türüdür.

Diüretikler (“su hapları”)

Şişkinlik ve göğüs hassasiyeti semptomlarını azaltabilir.

Anti-anksiyete ilaçları

Endişe duygularını azaltmaya yardımcı olabilir.

Tüm ilaçların riskleri mevcuttur. Yararları ve riskleri hakkında doktorunuzla konuşmanızda fayda vardır.

Gıdalar

Kafein (kahve, çay, çikolata, kola ve bazı ağrı kesicilerde bulunur) PMS’ye bağlı başağrılarının ve meme ağrılarının kötüleşmesine neden olabilir. PMS’li kadınlar siklusun ikinci yarısında (yumurtlama sonrasında) alkole karşı aşırı duyarlılık geliştiğinden bu günlerde alkol alınması PMS belirtilerinin artmasına neden olabilir.

Egzersiz

Düzenli egzersiz PMS belirtilerini hafiflettir. Muhtemelen bu durum egzersizin beyin endorfin seviyesini artırıcı özelliğine bağlıdır (endorfin vücuttan salgılanan “morfin”dir ve rahahatlatıcı, gevşetici özellikleri vardır). Haftada en az üç kere yirmişer dakikalık egzersizlerin düzenli olarak sürdürülmesi mutlaka fayda verir.

Yeterli uyku uyumak

Her gece yaklaşık sekiz saat uyumaya çalışın. Uyku eksikliği, depresyon ve anksiyete ile bağlantılıdır ve karamsarlık gibi PMS semptomlarını kötüleştirebilir.

Sigara içmeyin

Yapılan önemli bir araştırmada sigara içen kadınlar sigara içmeyen kadınlardan daha fazla PMS belirtisi ve daha kötü PMS belirtileri bildirmişlerdir.