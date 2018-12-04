Kadınların korkulu rüyası böyle ortaya çıkıyor!

MİYOM NEDİR? MİYOM BELİRTİLERİ, TANI VE TEDAVİSİ

Miyom, özellikle 30’lu ve 40’lı yaşlardaki kadınlarda gözlenen ve genellikle herhangi bir problem yaratmayan iyi huylu yapılar olarak tanımlanıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, rahim içerisinde oluşan bu tip urların tedavisinin kişiye özel olması gerektiğinin altını çiziyor. Rahimde oluşan miyomlar, genellikle doğurgan kadınlarda görülüyor. Hamilelikle birlikte salgılanan östrojen miktarındaki artışla miyomlar daha hızlı büyüyor. Bu durumda, başta rahim olmak üzere mesane ve rektum gibi diğer organlarda büyümeye bağlı baskı ile zarar verebiliyor ya da organla ilgili şikâyetlere yol açabiliyor. Menopoza giren kadınlarda ise vücuttaki östrojen hormonunun azalmasıyla miyomların, yavaş yavaş küçüldüğü görülüyor.

MİYOM BELİRTİLERİ

Rahim duvarında yerleştikleri yere göre miyom belirtileri değişebilir. Ancak hastaların çok sık karşılaştığı miyom belirtileri şöyle sıralanabilir: Adet kanamasının uzun sürmesi / aşırı miktarda olması Cinsel ilişki yaşarken ağrı Hamile kalamama Kilo artışı Bacak arkasında ağrı Sık idrara çıkma Karın bölgesinde şişlik Kabızlık

MİYOM İÇİN TANI YÖNTEMLERİ

Miyomlar için tanı yöntemleri ultrason, rahim biyopsisi, MR ve rahim içi miyomların tespiti için histeroskopi olarak sıralanır.

RAHİMDE MİYOM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Birçok miyom oluşumunda özellikle de rahimin dış duvarına ait olanlarda herhangi bir tedaviye ihtiyaç bulunmuyor. Çünkü bu tür “subseröz” olarak tanımlanan miyomlar, belirti ve şikâyete neden olmuyor. Rahim yatağına yakın ya da rahim adalesi gibi kişiyi rahatsız edecek yerlerde yerleşen miyomlar, cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Cerrahi olmayan yöntemler arasında, rahimi besleyen damarların embolizasyonu (radyolojik girişim ile damar içine tıkaç konularak miyomun kan yoluyla beslenmesinin engellenmesi) uygulanabiliyor.

KAPALI MİYOM AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Laparoskopik olarak yapılan miyomektomi operasyonunun göbek deliğinin altında ve kasık bölgesine yakın konumdan 1 cm’lik kesilerden yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Orhan Ünal, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kesinin küçük olması sayesinde hasta, operasyondan sonra yaşadığı ağrılarının hafiflediğini ve daha az ağrı kesici kullandığını söylüyor. Bu nedenle hastanın uygunluğuna bağlı olarak miyom ameliyatının kapalı yöntemle yapılması tercih ediliyor. Ancak miyom çok büyükse veya dejenere olma olasılığı veya kötü huylu dediğimiz sarkom çıkma ihtimali MR ya da ultrason ile belirtilmişse kanserin yayılması olasılığı nedeniyle açık ameliyatı tercih etmek gerekir.”



