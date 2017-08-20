“KALIN YOL”DA MANZARA YİNE İÇLER ACISI

Metehan-Alayköy anayolu üzerinde bulunan ve gençler arasında (Kalın yol) olarak adlandırılan yoldaki çember ve çembere bağlı çıkmaz sokak, yine çöplüğe dönüştürüldü.

Başkent Lefkoşa’nın işlek yolu olan Metehan-Alayköy anayolu üzerindeki çöp rezaleti yine gündeme geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde temizlenen yol, sorumsuz kişiler tarafından yine kirletildi.

Anayolu kullananlar her gün bu görüntülerle yüzleşirken, çevreye çirkin görüntüler sergileyen çöpler kimsenin umurunda değil.

Metehan-Alayköy anayolundaki yol atık alkol şişelerinden durulmayacak hale geldi.

Yediklerini ve içtiklerini eğlendikleri yerde bırakarak kaçanlar çevreyi yok etmeye devam ediyor.

Havadis