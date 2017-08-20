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  3. “KALIN YOL”DA MANZARA YİNE İÇLER ACISI
“KALIN YOL”DA MANZARA YİNE İÇLER ACISI

“KALIN YOL”DA MANZARA YİNE İÇLER ACISI

Geçtiğimiz günlerde temizlenen yol, yine kirletildi.

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Metehan-Alayköy anayolu üzerinde bulunan ve gençler arasında (Kalın yol) olarak adlandırılan yoldaki çember ve çembere bağlı çıkmaz sokak, yine çöplüğe dönüştürüldü.

Başkent Lefkoşa’nın işlek yolu olan Metehan-Alayköy anayolu üzerindeki çöp rezaleti yine gündeme geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde temizlenen yol, sorumsuz kişiler tarafından yine kirletildi.

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Anayolu kullananlar her gün bu görüntülerle yüzleşirken, çevreye çirkin görüntüler sergileyen çöpler kimsenin umurunda değil.

Metehan-Alayköy anayolundaki yol atık alkol şişelerinden durulmayacak hale geldi.

Yediklerini ve içtiklerini eğlendikleri yerde bırakarak kaçanlar çevreyi yok etmeye devam ediyor.

Havadis

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