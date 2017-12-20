KAMERALARA YAKALANDI!

Girne’de bir döviz bürosundan 12 Aralık tarihinde A.K.’ye ait masa üzerinde bulunan cüzdanı çalan zanlı Murat Gezici, kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı

Devrim DEMİR

Aralık ayında Girne’de müşteri olarak gittiği döviz bürosundan masa üzerinde bulunan cüzdanı çalan Murat Gezici, bir hafta sonra tutuklandı.

Girne’de tespit edilen zanlı Gezici işlediği suçu itiraf etti.

Polis, A.K.’ye ait cüzdanı Gezici’nin tasarrufunda bulurken, zanlının aracında yaptığı aramada torpido gözünde 1 adet 7.65 kuru sıkı tabanca, bir adet kuru sıkı mermi ve evde 42 adet kuru sıkı mermi ele geçirildi.

Gezici aleyhinde yürütülen soruşturma tamamlanırken, zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 Bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi

Suçlarını kabul etti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Burak İnce mahkemede verdiği ifadede zanlı Murat Gezici’nin “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma tasarruf” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Burak İnce, hırsızlık olayının 12 Aralık’ta meydana geldiğini, zanlının incelenen kamera görüntülerinde tespit edilerek bir hafta sonra yakalandığını kaydetti.

Gezici’nin işlediği suçları itiraf ederek aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiğini kaydeden İnce, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis