KAMU HEKİMLERİ ISRARLI!

Kamuda görevli hekimlerin öğleden sonra özel hasta bakma hakkını kullanmak için başhekimliklere müracaatları devam ediyor.

Duygu Alan

Yüksek Mahkeme’nin sağlıkta ikinci iş yasağı konusunda düzenleme yapılması için Sağlık Bakanlığı’na tanıdığı 6 aylık geçiş sürecinin dolması ile birlikte kamuda çalışan hekimler, kliniklerinin faaliyetlerini durdurdu.

Döner Sermaye Yasası’nın yürürlüğe girememesinden kaynaklanan sıkıntıların aşılması için Sağlık Bakanlığı tarafından ara formül olarak hazırlanan “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü’ ise 28 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi ancak henüz uygulanmaya başlamadı.

Tüzük gereği öğleden sonra da hasta bakmak isteyen kamu hekimleri, bağlı bulundukları hastanelerin başhekimliklerine dilekçe vermeye başladı.

Tüzük kapsamında, mesai saati sonrasında hasta bakma hakkını kullanmak üzere kamuda kadrolu 150 hekimden şuana kadar 54’übağlı bulunduğu başhekimliklere müracaatta bulundu.

Buna göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 91 kadrolu hekimden 13’ü hastanede özel hasta bakmak için müracaat ederken 40’ı hastane bünyesinde özel alanlarda bunu yapmak istediklerini başhekimliğe bildirdi.

Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde 5 kadrolu hekimden 1’i hastanede özel hasta bakmak için müracaat etti.

Ara emri alınabilir

Serbest Çalışan Hekimler Birliği “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü’nün uygulanmasını engellemek için ara emrine başvurusunda bulunacağını, ilgili yasal sürecin başlatılması için hukukçularına gerekli talimatların verildiğini açıkladı.

Bakan Sucuoğlu noktayı koydu

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ikinci iş yasağının uygulamaya girmesi ile birlikte sağlıkta kriz yaşanmaması için mahkemenin bakanlığa tanıdığı 6 aylık geçiş sürecinde gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyledi.

Neticede çıkış yolu olarak Döner Sermaye Yasası’nı yaparak Meclis’ten oybirliği ile geçirildiğini, ancak bir maddesinden dolayı yasanın Cumhurbaşkanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğinden yürürlüğe girmediğini anlattı.

Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’nın yürürlüğe girememesinden kaynaklanan sıkıntıların aşılması için ara formül olarak “Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü’nü hazırladıklarını kaydetti.

Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü’nün yasal olarak varılabilecek son olduğunu söyledi

Bakan Sucuoğlu, sağlıkta gelinen aşamayı Havadis’e değerlendirdi.

Soru: Yüksek İdare Mahkemesi, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın uygulanması yönünde 1 Şubat 2017 tarihinde karar verdi ve Bakanlığa kararı uygulamak için 6 ay süre tanıdı. Bu 6 aylık geçiş sürecinde Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?

Sucuoğlu: Meclis’in son toplantısında Döner Sermaye Yasası’nı oy birliği ile geçirdik. Daha sonra imza için Cumhurbaşkanına gitti, Cumhurbaşkanı bir maddesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nden görüş istedi. Mahkemenin görüşünü bekliyoruz. Özel Hastaneler ve Tüzükleri Yasası Meclis’te. Önümüzdeki hafta Hasta Hakları Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’ndan geçerse Meclis’e sevk edilecek. Bu arada doktorların özlük hakları ile ilgili de değişiklik yasa tasarısı vardı. Bu da oy birliği ile Meclis’ten geçti, Sayın Cumhurbaşkanımız da onayladı. Geçtiğimiz ay doktorlarımız yeni maaşlarını aldılar. İkinci iş yasağının 1 Şubat’ta açıklanması ile birlikte Döner Sermaye Yasası’na çok ağırlık verdik. 1 Ağustos’taki ikinci iş yasağının gündeme gelmesiyle ortaya çıkacak sorunu aşabilmek için Döner Sermaye Yasası’nda yoğunlaştık. Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın sağlık bacağını tamamlayıp ilgili bakanlıklara yolladık. Yasayı geçirirsek finans konusunda Türkiye yardımda bulunacak.

“Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü geçici”

Döner Sermaye Yasası bizim için çıkış noktasıydı. Yasa, Anayasa Mahkemesi’ne gidince iş bir anda değişti. Bunun üzerine biz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile çok yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bizim hukukçularımız, birliğin hukukçuları, dışarıdan hizmet aldığımız hukukçular da bu çalışmalara dahil oldu ve Döner Sermaye Yasası yürürlüğe girinceye kadar geçici tedbir olarak Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nü hazırladık. Tıp-İş’i de tüzükle ilgili bilgilendirdik hatta Serbest çalışan Hekimler Birliği’ne de zaman zaman bilgi verdik.

Soru: İkinci iş yasağı kamuda görevli tüm hekimler tarafından uygulanıyor mu? Bu noktada denetimleriniz oldu mu?

Sucuoğlu: İkinci iş yasağı bir gerçek. Bunu artık geriye döndürmek de mümkün değil. Nitekim de öyle devam ediyor. İki kişilik bir ekip ile tüm ilçelerdeki devlette çalışan doktorların klinikleri gezildi. Kamuda çalışıp da klinikleri veya muayenehanesi olan tüm hekimler, 1 Ağustos itibari ile tabelalarını indirdi. Bu denetimler, fotoğraflarla da belgelendi. Sadece bir hekimin kliniğinde tabela asılı olduğu tespit edildi. O da yurtdışında. Burada da bir yanlış anlaşılma oldu. Biz Temmuz ayı içerisinde hem hastanelere hem de basına yaptığımız yazılı açıklamada ikinci iş yasağının 1 Ağustos itibari ile başlayacağını, devlette çalışan kadrolu doktor arkadaşlarımızın hassasiyet göstermelerini, aksi bir durum olursa soruşturma başlatılacağı yönünde hatırlatma anlamında basın bildirisi yollamıştık. Daha sonra Serbest Çalışan Hekimler Birliği bize bir dosya getirdi, birkaç hekim arkadaş ile ilgili şikayet vardı. Aynı gün sözünü ettiğim iki kişilik ekip kuruldu. Bu denetimler halen devam etmektedir.

Soru: Kamuda kadrolu hekim sayısı nedir? Kadrolu hekimlerin kaçı tüzük kapsamında öğleden sonra özel hasta bakma hakkını kullanmak için başhekimliklerine başvuruda bulundu?

“Net sayı şuan için belli değil”

Sucuoğlu: Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü kapsamında hastanede veya Sağlık Bakanlığı kontrolünde dışarıda hasta bakmak isteyen hekimler başhekimliğe müracaatlarını yapıyor. Henüz bize rakamlar gelmedi. Ancak gelen duyumlara göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 13 hekim, hastanede öğleden sonra özel hasta bakmak için müracaat etti. 40 hekim, hastane şartlarının özel hasta bakmaya yermediği gerekçesi ile hastane bünyesinde özel alanlarda bunu yapmak istediklerini başhekimliğe bildirdi. Cengiz Topel Hastanesi’nde kadrolu 4 hekimden 1’i bu hakkını hastanede kullanmak için müracaat etti. Girne Akçiçek Hastanesi’nden ve Mağusa Devlet Hastanesi’nden henüz rakam bilgimize ulaşmadı. Müracaatlar devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra başhekimlikler, değerlendirmelerini yapacak, hangi doktorların öğleden sonra hastanede randevulu ve ücretli hasta bakacağına karar verecek. Öğleden sonra hastanede hasta bakmasına olanak tanınamayacak hekimler ise Sağlık Bakanlığı’na bildirilecek. Biz yönlendireceğiz veya kendilerinin göstereceği, bizden izinli olarak özel hastanelerde veya özel sağlık merkezlerinde hasta bakabilecekler.

Soru: Tüzük nasıl uygulanacak? Hasta hekime nasıl ulaşacak? Ödeme nasıl yapılacak? Toplanan para nasıl kullanılacak? Giderler hangi kalemden karşılanacak?

Sucuoğlu: Hasta, ikinci iş yasağı uygulamaya girmeden önce nasıl ki hekimini arayıp randevu alıyordu, tüzük uygulamaya girdikten sonra da bunu yapacak. Hekimini arayacak, hekim neredeyse oraya gidecek, muayene ücretini o kurumun veznesine yatıracak, 5 nüshalı fatura karşılığı ödemesini yapacak, muayenesini olacak. Biriken bu para günün sonunda Maliye Bakanlığı’na gidecek. Maliye Bakanlığı, her ay başı vergi payı düşüldükten sonra hekimlere kendilerine düşen payı verecek. Giderler hekim tarafından karşılanacak. Maliye Bakanlığı’ndan bir kuruş çıkmayacak. Örneğin, öğleden sonra hastanelerde bir hasta bakıcı, bir hasta kayıt memuru, örneğin 3 tanede de sekreter çalışacak. Bu hastanede özel hasta bakan doktorların gelirinden karşılanacak. Maliye Bakanlığı bunlara ek bir bütçe vermeyecek. Aynı şekilde eldiven vs. gibi giderler de alacakları paydan kesilecek. Öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte hastanede çalışmak isteyenlerin sayısı çok artacak. Çünkü çok daha rahat, gideri çok daha az ve çok daha kontrollü olacak. Hastane içerisinde olmak doktor için de bir nevi sigortadır.

Soru: Geçiş sürecinde muhalefetin tepkisi ne oldu? Hiç yorulduğunuz ve vazgeçme noktasına geldiğiniz oldu mu? Sizi süreçte en çok üzen konu ne oldu?

Sucuoğlu: Bazı basın ve yayın organları tarafından bir kaos beklentisi içerisine girildi. ‘Kaos geliyor’, ‘Yüzlerce doktor istifa edecek’ dendi. Hekimlere korkunç saldırılarda, ithamlarda bulunuldu. Hekimlerin de insan oldukları unutuldu, alınan kararlarla hekimleri evlerine hapsettik. Tüm bunlar beni çok üzdü. Sanki kamuda ikinci iş yapan tek meslek gurubu hekimlermiş gibi günah keçisi seçildi. Ama bunu seçenler de gerçek anlamda bir kaos çıksaydı nelere mal olacaklarını fark etmedi. Sağlık çok hassas bir konu ve yazılacak yanlış bilgilendirmeler sağlık çalışanlarının motivasyonunun da bozar, nitekim bozmuştur da.. Karar mekanizmasını çalıştırırken toplum menfaatlerini de düşünmek zorundayız. 6 aylık geçiş sürecinde biz hep önümüze baktık, aklı selim davrandık, gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, 1 Ağustos’ta beklenen ya da dile getirilen kaos da önlenmiş oldu.

Doktorlarımızın kaos yaratma veya hizmet vermeme düşüncesi de söz konusu değildi ama öyle adımlar atıldı ki, hekimler istifa noktasına getirildi. ‘Saat 14.00’dan sonra evine git otur. Doktorluk yapma’ denildi. Bizim öyle bir lüksümüz yoktur. Serbest çalışan hekimler de dahil ülkede zaten toplam doktor sayımız 350 civarında. Kamuda kadrolu hekim sayısı 150. Ben bunun yüzde 50’sini kaybedersem devlette çok ciddi problem çıkar. Ortaya çıkacak üzücü olayların hesabını da kimse veremez. Ben hep bu yönden baktım, saldırılara cevap vermedim. Sağlık kavga kaldırmaz. Aklı selimliğin hakim olması lazımdır. Aksi takdirde kaybeden halk olur. Bizim her zaman tek hedefimiz kesintisiz sağlık hizmetini verebilmek oldu. Çok şükür hükümetimizin, başta da Sayın Başbakanımızın bakanlarımızın desteği ile bu tüzüğü geçirdik ve çok büyük bir kaosu engellemiş olduk. Bugün ana muhalefet partisinden de özellikle Sayın Tufan Erhürman’dan da özellikle grev döneminde büyük destek aldım. Hep katkı koydu hiç art niyet ortaya koymadı. Sağlığın partisi yoktur.

Soru: Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nün hekim üzerindeki etkisi ne oldu? Hekimlerin performanslarına, motivasyonlarına olumlu katkısı oldu mu?

Sucuoğlu: Son birkaç gündür hekimlerimizin motivasyonunda bir artış görülmeye başlandı. Çünkü yapmış olduklarımızla artık önlerini görebiliyorlar. Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü beklenen performans ortaya çıkmasına sebep oldu. İstifa eden 5 hekim arkadaşımdan üçü şimdi izlemedeler. Belki 35-40 gün dolmadan yeniden görevlerine dönecekler.

Havadis