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KARADAYI, BUGÜN UYANDIRILACAK!

KARADAYI, BUGÜN UYANDIRILACAK!

Hayati tehlikesi sürüyor!

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Aort Damarı yırtılması nedeniyle önceki gün 6 saatlik ameliyatın ardından yeniden yaşama döndürülen Mustafa Karadayı’nın hayati tehlikesi sürüyor.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner’den elde edilen bilgiye göre Karadayı, bugün uyandırılacak.

Karadayı, yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı bir şekilde uyututuluyor.

Yenidüzen

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