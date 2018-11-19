KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİNDEN KANDİL MESAJI
KKTC Karadeniz Kültür derneği kandil dolayısıyla mesaj yayımladı
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yayımlanan mesajda, “İslam âlemindeki önemli geceler arasında yer alan Peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı Kandiller” denildi.
Etiketler : KKTC, Karadeniz Kültür Derneği, Mevlid Kandili, mesaj
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