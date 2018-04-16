KARI-KOCA MUHACERET MEMURUNA TAKILDI!

Sahte Bulgar pasaportu ile Güneye geçmeye çalışan karı koca Metehan Kara Giriş Kapısı’nda görevli muhaceret memuruna takıldı

Devrim DEMİR

Metehan Kara Giriş Kapısı’nda önceki akşam İranlı bir çift Güney’e geçmek için hazırladıkları sahte Bulgar pasaportlarını görevli memura ibraz edince tutuklandılar.

Yapılan sorgulamada işledikleri suçu kabul eden Ali Darkhosh ve Seyedeh Narges, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkeme’sine çıkarıldılar.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Ülkeye girişleri araştırılacak

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Umut Kulle, olayla ilgili bulguları aktardı.

Kulle, zanlılar Ali Darkhosh ve Seyedeh Narges’in 14 Nisan tarihinde saat 20.00 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan tasarruflarında bulunan ve üzerlerinde kendi fotoğraflarının bulunduğu, başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportlarını görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenlerin kimliklerine büründüklerini söyledi.

Polis, akabinde görevli memurun pasaportların sahte olduğunu anlaması üzerine zanlıların suçüstü tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Kulle, zanlıların ülkeye ne zaman ve hangi isimle girdiklerinin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis