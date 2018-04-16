16 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde duygularınızda dalgalanmalar olabilir. Kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önemli olaylara dikkatinizi verebilirsiniz. Gün içinde sosyal konular ilginizi çekebilir. Özgürlüğünüz ve rahatlığınıza önem vereceğiniz bir gün olabilir. Eğitim konularında başarılı olabilirsiniz. Teknik konular sizi yorabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Maddi ve manevi konular gündeminizde olabilir. Beklenmedik haberler keyfinizi kaçırabilir. Bazı durumları kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Esnek olmanızda fayda vardır. Değişiklikler için uygun bir gün olmayabilir. Gündelik rutininizden çıkmamaya çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Geleceğinize yönelik yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Olaylara karşı istem dışı tepkiler verebilirsiniz. Ani değişimler olabilir. Bazı konularda sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Sevdiklerinizle veya dostlarınızla program yapabilirsiniz. Günün gerginliğini sosyal ortamlarda atabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş hayatınız tempolu, birazda zorlayıcı olabilir. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili değişiklikler olabilir. Olaylara biraz daha geniş çerçevede görmeniz iyi olabilir. İşlerinizi akışa bırakmak daha iyi sonuçlar getirebilir. Üstlerinizden alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Ailenize zaman ayırabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Yeni yolculuklar veya tatil planı yapabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerle uğraşabilirsiniz. Eğitim konuları ile ilgili planlar yapmak isteyebilirsiniz. Birden fazla konu ile ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber sosyalleşmek ve projelerinizden bahsetmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ortak iş yaptığınız kişilerle ilgili keyifsiz anlar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda baskı hissedebilirsiniz. Planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Sabırlı olmakta fayda vardır. Bazı konularda kabullenir olmanız gerekebilir. Gün içinde keyif alacağınız konulara yönelebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün aile ve eşinizle ilgili konular ile ilgilenebilirsiniz. Kendiniz ifade etmekte biraz zorlanabilirsiniz. İş hayatınızda sözleşmeler ile ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Bazı konularda değişiklikler olabilir. Bu konularda zorlanabilirsiniz. Tamamladığınız işleri tekrar kontrol etmenizde fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün tempolu bir gün geçirebilirsiniz. Yoğunluktan bunalabilirsiniz. Bugün çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler önem kazanacaktır. Bazı konuları açıklığa kavuşturmakta zorlanacağınız bir gündesiniz. Kişisel konularda ani tepkiler geliştirebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma olabilir. Yaratıcılığınızı ön plana çıkartabilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. İşlerinizde tekrar ettiğiniz konular keyfinizi kaçırabilir. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde güven aradığınız durumlar meydana gelebilir. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Aile fertlerinden birine yardım etmeniz gerekebilir. İletişim gün içinde önem kazanabilir. Ev hayatınızdaki işleri toparlama fırsatınız var. Ani duygusal değişimler yaşayabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İletişim bugün sizin için önemli olabilir. Yazışmalarınız, telefon trafiğiniz her zamankinden yoğun olabilir. Kendinizi doğru ifade etmeniz önem kazanabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çözülmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hızlı değişimlere ayak uydurmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde sıkışmalar meydana gelebilir. Bugün yeteneklerinizi kullanmanız gereken olaylar gündeme gelebilir. Bazı durumları veya insanları olduğu gibi kabullenmeniz gereken bir gündesiniz. Gün içinde farklı programlar yaparak enerjinizi boşaltabilirsiniz.