KARPAZ’A TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE PROJESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Karpaz’a 72 yataklı, tam teşekkülü, 2’nci basamak hastane yapılacağı açıklandı.

Hastane inşaatı projesi için bugün Sağlık Bakanlığı’nda protokol imzalandı. Protokole Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, İnşaat Mühendisi Özgün Akcan ve Makine Mühendisi Mustafa Dağbaşı imza attı. İmza töreninde Karpaz bölgesinden muhtarlar ve bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Pamuklu civarında 20 dönüm arazi üzerine yapılacak hastane inşaatına ilişkin uygulama projeleri, teknik şartnameler ve keşif raporlarının sözleşme uyarınca 45 takvim günü içinde ilgili odaların vize bürolarına sunulması gerekiyor.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, daha önce verdiği, her ilçeye bir sağlık merkezi sözüne işaret ederek, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

Karpaz bölgesine inşa edilecek hastanenin önemli bir eksikliği gidereceğini dile getiren Sucuoğlu, hastanenin geniş bir alana hizmet vereceğine işaret etti.

Hastanenin bölge turizmine de katkı koyacağını dile getiren Sucuoğlu, atılan bu adımın, bölgeye yapılacak diğer yatırımları da teşvik edici nitelikte olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, projeye destek veren bölge muhtarlarına da teşekkür etti.

İnşaat Mühendisi Özgün Akcan ve Makine Mühendisi Mustafa Dağbaşı da projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, projeyi ellerinden gelen en kısa sürede tamamlayacaklarını kaydetti.

Daha sonra bölge muhtarları duygu ve düşüncelerini aktararak, proje nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Bazı muhtarlar hastanenin inşa edilmesini bir hayalin gerçek olması şeklinde nitelendirirken, bazı bölgeliler de hastane önceden yapılsaydı bazı can kayıplarının yaşanmamış olacağına işaret etti.

Pamuklu civarına yapılacak hastane, 20 dönüm arazi üzerine kurulacak. 36 yatak odalı 72 yataklı hastanenin toplam inşaat alanı yaklaşık 15 bin metrekare olacak.

Hastanenin mimari ve elektrik uygulama projeleri Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından hazırlandı.

Ancak ilgili dairelerin iş yoğunluğu nedeniyle statik ve mekanik projelerinin hazırlanması konusunda hizmet alımına gidildi.

Sözleşme uyarınca 45 takvim günü içinde uygulama projeleri, teknik şartnameler ve keşif raporlarının ilgili odaların vize bürolarına sunulması gerekiyor.