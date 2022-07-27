Kartal Harman yayaya çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11:10 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kartal HARMAN (E-46) yönetimindeki GT 084 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde güney istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim BİLİMER (E-92)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya İbrahim BİLİMER kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen devam etmektedir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT