KASAP VE ÇOBAN BUGÜN YİNE MAHKEMEDE!

Lefkoşa’da önceki akşam gerçekleşen operasyonda gümrüğü ödenmemiş 180 kilogram kaçak et ile ilgili tutuklanan Nejat Görür ve Erhan Akbaş mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Mağusa – Hamitköy anayolu üzerinde bulunan benzin istasyonu önünde kaçak et geleceği bilgisi alan polis Nejat Görür’ün aracını kontrol amaçlı durdurdu. Araçta gerçekleşen aramada, gümrüğü ödenmemiş 180 gram kemiksiz dana eti ele geçirildi.

Polis, aracında kaçak et bulunan zanlı Nejat Görür ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Erhan Akbaş’ı dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Havadis