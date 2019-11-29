KASIM AYINDA 131,027,891.080 TL ÖDEME YAPILDI
Maliye Bakanlığı:Kasım ayında toplam 131,027,891.080 tl ödeme yapıldı
Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ettiğini belirtti.
Bakanlık açıklamasında, ödemelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile de paylaşıldığı ifade edildi.
Buna göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Kasım ayında piyasaya toplam
131,027,891.080 TL ödeme yapıldı.
Yapılan ödeme kalemleri şöyle:
Emekli ikramiyeleri, İstimlak, Temizlik, Özel Güvenlik v.b, Müteahhitlik hizmetleri, Narenciye teşvik, Elektrik, Taşımacılık v.b muhtelif cari ödemeler için:
……………………………………………………………. 72,108,201,90 TL
İlaç için; …….……………………………………………… 17,227,891.89 TL
Burslar için; ……………………………………………… 4,152,616.76 TL
Çiğ Süt ve Navlun için; ……………………………… 4,377,460 TL.
Doğrudan Gelir Desteği için; ……………………. 4,093,150 TL
Kooperatif Merkez Bankası (Protokol gereği mahsuplaşma) için;
………………………………………………………………… 10,000,000TL
Ankara-İstanbul, Sağlık Ödemeleri için; ………737,925 TL
Ek mesailer için; ……………………………… ……….. 15,609,041.14 TL
Depozito için; …………………………………………… 2,721,605.11 TL
Maliye Bakanlığı tarafından, ödemelerin rutin seyrinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı, bu
ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.
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