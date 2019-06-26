KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ 1,5 METRE YÜKSEKLİKTEN İTTİ!
Vahim zarar!
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VAHİM ZARAR
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 22.06.2019 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da A.N.O. (E-20), aralarında çıkan tartışma sonucunda Tamunoemui Sokipreye ALAYE’yi balkonda bulundukları sırada adı edileni itmesi sonucu yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek kalça kemiğinin kırılmasına sebep oldu.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine A.N.O. tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Gazimağusa, kavga, vahim zarar
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