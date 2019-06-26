SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 25 – 26.06.2019 tarihleri saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, on dördü Lefkoşa’da, biri Gazimağusa’da ve üçü Girne’de olmak üzere toplam 18 kişi tespit edilerek tutuklandı.