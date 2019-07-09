KAYIP NİJERYALI BAGAJDA ÖLÜ BULUNDU!

Lefkoşa'da Okullar Yolu olarak bilinen bölgede bir aracın bagajında ceset bulundu.

Lefkoşa’da Okullar Yolu olarak bilinen bölgede park halindeki bir aracın bagajında bir ceset bulundu.



Bulunan ceset dolayısıyla olay yerine birçok polis ekibi intikal etti.



1 Temmuz tarihinde kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Adeola Owoyale olduğu tespit edildi.



Cesedin ML 819 plakalı aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde olduğu tespit edilirken, olay yerine giden Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz ceset üzerinde inceleme yaptı.



Bulunan cesedin ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı...