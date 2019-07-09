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DOLARDA DALGALANMA!

DOLARDA DALGALANMA!

Dolar...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Geçtiğimiz hafta 5,61 seviyesinde piyasayı kapatan dolar/TL'de dalgalı seyrine devam ediyor. 8 Temmuz haftasına TC Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından yükselişle başlayan dolar kuru bu sabah saatlerinde 5,74 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,44 TL’de yer alıyor.

Uzmanlar, kurdaki bu güçlü yükselişin, başkanın beklenmedik bir şekilde görevden alınmasının ardından TC Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasından kaynaklandığını belirtti.

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