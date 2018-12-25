KAYMAKLI ŞEHİTLERİ ANILIYOR

Kaymaklı direnişi sırasında şehit düşenler bugün düzenlenecek törenle anılıyor.

Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

Kaymaklı Direnişi sırasında 25 Aralık 1963’te şehit düşen Hüseyin Ruso, Küçük Kaymaklı Camii’nde şu sıralarda kılınan cenaze namazinin ardından vurulduğu ve anıtının da olduğu Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Hüseyin Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra Tekke Bahçesi’nde yapılan kazılarda ulaşılmıştı.