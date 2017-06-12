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KAZA GELİYORUM DEDİ!

KAZA GELİYORUM DEDİ!

Kırmızı ışıkta durmadı, kazaya neden oldu!

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Lefkoşa- Atatürk Spor Salonu trafik ışıklarında dün meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza dün 11:20 sıralarında Gönyeli Çemberi istikametinden trafik ışıklarına gelmekte olan EH 294 plakalı araç sürücüsü Mehmet Gözler (E-71), kırmızı ışıkta durmayarak geçmeye çalıştı. O esnada Sanayi Bölgesi’ne taraf ışıklarda duran ve yeşil ışık yanması sonucu yola çıkan Dursun Güneş (E-22) yönetimindeki ND 106 Z plakalı kiralık araca çarptı. İki araç çarpışma sonucu orta refüje çıkarak, durabildi. Kaza soncu yaralanan olamazken, araçlarda ciddi hasar meydana geldi.

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