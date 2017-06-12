TALAN ETTİLER!

Esentepe’de inşa edilen deniz ve dağ manzaralı villalar sahipsiz kaldı. Yüz binlerce TL harcanarak inşa edilen villalar yıllar içerisinde sahibini bekledi ancak alıcı çıkmadı. Milyonluk villalar yağmalandı, hasara uğratıldı. Villalar suça açık halde.

Esentepe’de deniz sahilinden birkaç yüz metre yükseklikte inşa edilen villalar bir türlü alıcı bulunamayınca atıl kaldı.

Fırsatçılar, villaların sahipsizliğinden yararlandı, villaların tümü yağmalandı.

Villaların binlerce liraya mal olan kapı ve pencerelerinin bir kısmı çalındı, bir kısmı hasara uğratıldı. Villaların bahçe duvarları yıkıldı, çatılardaki depolar çalındı.

Bazı villalarda fayans ve mermerler de sökülmek istenirken hasara uğratıldı. Yatak odalarındaki duş başlıkları, çeşmeler söküldü, duvara monte elbise dolaplarının kapıları rafları çalındı.

Bazı villaların balkon demirleri de söküldü,

Tehlikeye açık

Atıl sitede olumsuzluklar bu kadarı ile de bitmiyor. Sahipsiz kalan villalar suça açık vaziyette.

Bazı villaların içerisinde boş içki şişeleri, yemiş atıkları, pet şişeler, tuvalet kağıtları ve benzeri bir sürü çöp bulunuyor.

Birkaç villalardaki havuz içlerinde ve yatak odası kısımlarında bulunan eski ve oldukça kötü durumda olan şezlonglar, deniz yatakları da bu villaların yaz aylarında birileri tarafından bedava kullanıldığını işaret ediyor.

Havadis